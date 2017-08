Portimonense prepara-se para o primeiro jogo a doer

Connect on Linked in

Defronta o Boavista na segunda-feira para a primeira jornada da Primeira Liga. Seguem-se dois jogos fora (Braga e Rio Ave) e só volta a jogar em Portimão na quarta jornada (Marítimo)

DOMINGOS VIEGAS

O regresso do Portimonense à Primeira Liga acontece na próxima segunda-feira, em casa, diante do Boavista, em jogo da primeira jornada agendado para as 17h00. Os objetivos, traçados no momento da subida, passam, não só pela manutenção mas pela reafirmação do emblema algarvio no principal escalão do futebol português.

Vítor Oliveira, o técnico da subida (a décima do seu curriculum), dispensou esta semana o lateral-direito Jean Filipe (regressa ao Varzim), bem como o também lateral Patrick e o médio Caíque que foram emprestados ao Penafiel. À hora do fecho desta edição, o treinador ainda procurava vários reforços, entre os quais um médio, dois extremos e um avançado, que poderiam chegar a Portimão por empréstimo.

O emblema de Portimão já tinha garantido o regresso dos defesas Lumor (estava emprestado ao 1860 Munique, da Alemanha) e Rúben Fernandes (ex-Sint-Truiden, da Bélgica), bem como o empréstimo do também defesa Inácio (cedido pelo FC Porto). A estes juntaram-se os avançados Wellington (ex-Penafiel) e Rui Costa (ex-Varzim).

Transitam da época anterior os guarda-redes Ricardo Ferreira e Carlos Henriques, os defesas Ricardo Pessoa, Lucas e Jadson, os médios Marcel, Ryuki, Dener, Ewerton, Tabata, Pedro Sá e Fabrício, bem como os avançados Paulinho, Pires, Manafá e Stanley.

Jornada atípica

A primeira jornada da Primeira Liga arranca no domingo com o jogo Desportivo das Aves-Sporting (18h00), seguido do V. Setúbal-Moreirense (20h15). Na segunda-feira disputam-se o já referido Portimonense-Boavista (17h00) e ainda os jogos Feirense-Tondela (19h00) e Rio Ave-Belenenses (21h00). Para terça-feira está marcado o encontro Marítimo-Paços de Ferreira (16h00), enquanto na quarta-feira realizam-se os jogos FC Porto-Estoril (19h00) e Benfica-Braga (21h00). A jornada fecha na quinta-feira com o V. Guimarães-Chaves (21h00).

Refira-se que a segunda jornada começa logo na sexta-feira seguinte (11 de agosto) com o Sporting-V.Setúbal (20h30). O Portimonense entra em campo no domingo (13 de agosto), no terreno do Sporting de Braga (18h00), para cumprir o seu jogo correspondente a esta segunda ronda.

No fim de semana seguinte a equipa de Portimão desloca-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave (dia 18, às 20h30) e só voltará a jogar em casa à quarta jornada quando receber o Marítimo (dia 27, às 20h00). Segue-se o jogo, também em casa, para a Taça da Liga diante do Desportivo de Chaves (03 de setembro, às 16h00).

(Notícia publicada na edição impressa do Jornal do Algarve desta quinta-feira, 03/08/2017)