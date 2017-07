Portimonense perde com Sheffield Wednesday

Connect on Linked in

O Portimonense perdeu esta quarta-feira com os ingleses do Sheffield Wednesday por 1-0, em mais um jogo de preparação, desta vez disputado no Estádio Municipal de Albufeira. O golo da formação britânica, orientada pelo português Carlos Carvalhal, foi marcado por Reach aos 25 minutos.

A partida ficou marcada, por o lado positivo, com o regresso do central Rúben Fernandes, e, pelo lado negativo, devido à lesão do ponta de lança Pires.

Os jogos de preparação do Portimonense prosseguem este sábado. Às 10h00 defrontará o Louletano em Vale do Lobo e às 17h00 jogará com o Farense no Estádio Dois Irmãos (Alvor).