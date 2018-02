Portimonense: Nakajima fica e cláusula sobe para 20 milhões

Print This Post

Era o jogador mais cobiçado do Portimonense, mas nenhuma das ofertas que chegaram à SAD do clube algarvio alcançou a sua cláusula de rescisão, ou seja, 10 milhões de euros.

A partir de agora, quem quiser levar avançado japonês Shoya Nakajima terá que pagar… 20 milhões, que é o novo valor da sua cláusula de rescisão.

O presidente da SAD do Portimonense já tinha avisado que as “estrelas” só sairiam pelo valor da cláusula e assim foi. Falou-se do interesse de clubes alemães (Wolfsburg, que terá mesmo apresentado uma proposta concreta, e Eintracht de Frankfurt) e franceses, mas também dos “três grandes” portugueses.

Primeiro foram FC Porto e Benfica e, nas últimas horas antes do fecho do mercado, a imprensa desportiva avançou que o Sporting também estava na corrida. Mas nenhum se chegou à frente com os referidos 10 milhões.

O Portimonense não mostrou interesse por qualquer das propostas apresentadas, mesmo aquelas que incluíam outros jogadores no negócio para que a cláusula baixasse.

Nakajima vai, assim, continuar a brilhar em Portimão, pelo menos, até ao final da temporada.