Portimonense goleia V. Setúbal e ‘escapa’ aos últimos lugares

O Portimonense recebeu e venceu o Vitória de Setúbal, por 5-2, no jogo que encerrou a décima jornada da Liga, subindo ao 11º lugar, com 11 pontos.

A equipa algarvia sofreu um golo muito cedo, com Arnold inaugurar o marcador logo aos três minutos de jogo. No entanto, apenas seis minutos depois Oriol Rossel, com um grande pontapé de fora da área empatou o encontro.

Os restantes golos do Portimonense foram apontados por Dener (22 minutos), Fabrício (29 e 69 minutos) e Paulinho (61 minutos).

Com esta vitória, o Portimonense salta para o 11ª posto com 11 pontos, mais um ponto do que os sadinos, que ocupam agora a 13ª posição com 10.

No fundo da tabela estão o Estoril, o Moreirense e o Desportivo das Aves, todos com 6 pontos.

