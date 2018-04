Portimonense garante manutenção, apesar da derrota

.

O Portimonense já assegurou a permanência na Primeira Liga, apesar da derrota em casa com o Sporting (1-2) em jogo da 32.ª jornada disputado este fim de semana.

Com a derrota do Vitória de Setúbal em casa, diante do Feirense (0-2), os “sadinos” ficarão sempre atrás do Portimonense, mesmo que ganhem os próximos dois jogos e os algarvios percam as duas partidas que restam. No máximo, o Vitória empatará a pontos com o Portimonense, mas a formação algarvia tem vantagem no confronto direto.

Se juntarmos a isto o facto dos dois últimos classificados (Estoril e Desp. Aves) jogarem esta segunda-feira à noite (20h00) e um deles (ou os dois) ter forçosamente que perder pontos, já está garantido que, pelos menos, duas equipas terminarão o campeonato atrás da formação algarvia. Recorde-se que só serão despromovidas duas equipas.

Em caso de empate entre os dois últimos classificados ou de vitória do Desportivo das Aves, o Estoril já não conseguirá alcançar o Portimonense. Se o triunfo sorrir ao Estoril, é o Desportivo das Aves que fica sem qualquer hipótese de ultrapassar a formação algarvia.

Domingos Viegas