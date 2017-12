Portimonense derrotado com golo de penálti no tempo extra

O Portimonense foi derrotado (0-1) este domingo, em casa, pelo Desportivo de Chaves, em jogo da 14.ª ronda da Primeira Liga, desperdiçando assim uma excelente oportunidade de se afastar ainda mais dos lugares de despromoção.

O golo da equipa de Chaves foi marcado por Pedro Tiba, aos 90+4 minutos, na transformação de uma grande penalidade. Um penálti muito duvidoso e que para o técnico Vítor Oliveira nem sequer existiu.

“Estive a ver a imagem do jogo e não existe penálti. Existe um pontapé do jogador do Desportivo de Chaves na perna do Lucas. Ele é que pontapeia, provavelmente aborrecido por ter colocado a bola fora de campo com o joelho. Não há qualquer dúvida. E se o vídeo-árbitro realmente não vê isto, não estão lá a fazer nada. Chega. Começa a cansar, somos prejudicados notoriamente”, declarou o treinador do Portimonense no final do encontro.

A equipa algarvia foi a que criou mais oportunidades de golo ao longo do jogo e a única que mostrou estar em campo para amealhar os três pontos, mas acabou derrotada por um dos escassos remates efetuados pela formação do Desportivo de Chaves.

O Portimonense caiu para o 11.º lugar e pôr fim a uma série de seis jogos sem perder, mantém 16 pontos e continua a estar oito pontos por cima da linha de água, já que as duas equipas que ocupam os lugares de despromoção, Moreirense e Estoril, também perderam.