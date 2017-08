Portimonense aponta à “primeira metade da tabela”

Connect on Linked in

O triunfo em “casa” frente ao Boavista, por 2-1, marcou o regresso do Portimonense à I Liga. Já o segundo teste dos comandados de Vítor Oliveira, na segunda jornada, foi a sempre complicada deslocação a Braga, onde a equipa algarvia perdeu pelo mesmo resultado (2-1), mas deixou boas indicações.

No final do jogo, o treinador do Portimonense realçou que a equipa fez “um jogo compatível com o que é expectável, em casa do Sporting de Braga, uma das melhores equipas portuguesas, que anda nas competições europeias”. “Demos uma boa resposta com uma equipa de raiz da Segunda Liga. Não vamos defraudados por aquilo que fizemos, vamos sim porque pensamos que aquilo que fizemos seria suficiente para levar pontos”, realçou o técnico.

Apesar do desaire em Braga, os responsáveis do Portimonense não escondem a sua ambição de chegar o mais longe possível neste campeonato, que ainda agora vai no adro.

Depois da conquista do título de campeão da II Liga, o clube algarvio quer atingir a melhor prestação de um clube algarvio na I Liga, que foi precisamente um quinto lugar do Portimonense, na década de 80.

“O objetivo fundamental é fazer melhor do que o clube fez nas últimas duas épocas em que passou pela I Liga, onde desceu de divisão. Não é isso que queremos”, afirma Vítor Oliveira, treinador de 63 anos que é conhecido como o ‘rei das subidas’, tendo já alcançado uma dezena de promoções à I Liga na sua carreira, em 17 presenças no escalão secundário.

“Queremos fazer um campeonato tranquilo, que nos permita ficar na primeira metade da tabela. Esse é o nosso grande objetivo, mas sabemos que essa é a meta de todos os clubes e que, evidentemente, não cabem lá todos. Também é preciso ter consciência dessa situação. Mas estamos a tentar criar condições para que possamos fazer um campeonato tranquilo e que comece a cimentar o Portimonense na I Liga”, acentua o treinador do Portimonense.

Na próxima jornada, que se disputa já esta sexta-feira, dia 18 de agosto, o Portimonense vai a Vila do Conde, defrontar o Rio Ave…

Nuno Couto | Jornal do Algarve