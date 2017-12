Portimonense afina motores em Braga para a receção ao Belenenses

Print This Post

O Portimonense desloca-se esta sexta-feira no terreno do Sporting de Braga, para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, num jogo que servirá apenas para cumprir calendário, já que o Vitória de Setúbal já garantiu a qualificação.

O jogo estava agendado, inicialmente, para as 21h30 mas foi antecipado para as 16h00.

Portimonense e Braga chegam à última jornada do Grupo A da Taça da Liga com apenas um ponto e já hipotecaram qualquer hipótese de chegar às meias-finais, tal como o Benfica (segundo, com 2 pontos). O Vitória de Setúbal (6 pontos) já garantiu a passagem à fase seguinte.

Por isso, este jogo servirá de preparação para o embate com o Belenenses, jogo que encerrará a 16.ª jornada da Primeira Liga e que está marcado para as 20h15 da próxima quinta-feira, no Estádio Municipal de Portimão.

Refira-se que esta ronda inclui ainda o Benfica-Sporting, que se disputará no dia anterior (quarta-feira), às 21h30, no Estádio da Luz.