Portimão: Vivaldi na igreja matriz para concerto de ano novo

A igreja matriz de Portimão vai ser palco, no próximo sábado, dia 7, às 21h00, de um concerto de ano novo, dedicado à obra “Glória” de António Vivaldi.

Este espetáculo insere-se na celebração dos 300 anos da conclusão do órgão histórico da Sé Catedral de Faro, colocado em 1716 e, simultaneamente, homenagear o bispo do Algarve D. Francisco Gomes de Avelar no bicentenário da sua morte (15 de dezembro de 1716).

A iniciativa é promovida pela Academia de Música de Lagos, com o apoio de Câmara de Portimão e da diocese do Algarve, que pretendem desta forma repetir o concerto comemorativo, com o icónico “Gloria in excelsis Duo” de António Vivaldi, um dos hinos mais emblemáticos de todo o tempo de Natal.

