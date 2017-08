Portimão: Uma exposição onde pintam os netos, filhos pais e avós

Connect on Linked in

A Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, está a acolher até 30 de agosto a exposição coletiva de fotografia e pintura de artistas portimonenses “Laços de Família”.

Esta é uma mostra em família que pretende estabelecer uma confrontação entre as obras tão diferentes e “olhares” da mesma genealogia.

“Uma exposição inédita que revela a criatividade, a capacidade e a destreza de ‘pequenos grandes’ artistas com dom para pintar e fotografar, sempre acompanhadas pela perspetiva da mãe, da avó, do avó, do pai ou do tio, dando assim às crianças elementos capazes para a compreensão do fenómeno estético sobre o mundo material”, adiantam os promotores da iniciativa.

Ainda segundo os mesmos, “os momentos em família podem ser verdadeiramente artísticos num final de tarde após a escola, no fim de semana e até nas férias e originar verdadeiras obras de arte passíveis de estarem presentes numa exposição e em Portimão”.

É isso que poderá ser constatado na Casa Manuel Teixeira Gomes, que está aberta ao público de segunda a sexta, das 10h00 às 18h00, e tem entrada livre.

