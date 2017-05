Portimão: Um mercado que dá asas à imaginação dos artesãos

Connect on Linked in

Nos próximos dias 14, 15 e 16 de julho, Portimão irá acolher a quarta edição do Lota Cool Market, no espaço da antiga lota e área circundante, este ano sob o mote “Free Spirit” (espírito livre).

Este mercado visa ser um ponto de encontro e uma montra de referência a sul do país para a divulgação do que mais criativo se faz nas áreas do artesanato, design, entretenimento e gastronomia gourmet, em consonância com o tema eleito para esta edição. “Free Spirit” significa, para os promotores do evento, liberdade, bem-estar, imaginação, transparência, desejo, ar-livre, sol, campo, praia, rio, emoção, sorriso, descontração, democracia, individualidade, crença. Estas são algumas das ideias que vão inspirar os participantes neste certame.

“Esta iniciativa dirige-se aos criadores com pequenas marcas e microempresas com produtos originais, feitos às mão ou em pequenas unidades semi-industriais”, explicam os promotores, salientando que o mercado tem como objetivo “reunir uma seleção desses produtos, muitas vezes vendidos online ou noutros mercados do país”.

Os expositores deverão vender apenas produtos portugueses e criações próprias, não sendo aceites representações de marcas que não sejam criadas pelos mesmos. Neste mercado são permitidas várias categorias, com destaque para o artesanato, design, entretenimento, doçaria e pastelaria, comida e bebida.

Três novidades na quarta edição

A edição deste ano prima por três novidades: realiza-se no verão; tem a duração de três dias (com um horário das 12h00 às 00h00); e possui, também pela primeira vez, a certificação de “evento verde”.

O “mercado mais cool do sul” é organizado pela associação Teia D`Impulsos, em parceria com a Diana Condesso, designer de interiores, mentora desta iniciativa e conta mais uma vez com o apoio institucional da câmara municipal e junta de freguesia de Portimão.

NC|JA