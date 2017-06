Portimão: Santos populares trazem arraiais, sardinhas e saltos à fogueira

Connect on Linked in

Junho é mês de santos populares e Portimão mantém e reinventa a tradição, preparando-se para viver 20 dias de grande animação (entre 9 e 29 de junho), onde não faltarão os desfiles das marchas populares, os arraiais na antiga lota e muita animação no centro histórico da cidade, com a Rua Nova a ser invadida pelo cheiro da sardinha assada e pelos aromas dos manjericos.

As marchas voltam a sair à rua nas três freguesias do município para os tradicionais desfiles, que este ano contam com a participação de quatro coletividades do município. O movimento associativo estará em massa para festejar as marchas no concelho, um evento que tem uma enorme adesão popular e que são vistas por milhares de pessoas.

O primeiro desfile terá lugar na zona ribeirinha de Portimão, a 9 de junho, o segundo será no dia 16 de junho, onde os marchantes vão desfilar no polidesportivo da Figueira, no dia 23 de junho o desfile será à beira ria, na zona ribeirinha de Alvor. O culminar desta grande festa será no dia 29 junho, na Praia da Rocha, com o percurso pela Avenida Tomás Cabreira, a começar no miradouro e a terminar na fortaleza de Santa Catarina, sendo de referir que todos os desfiles começarão às 22h00.

A edição deste ano das marchas populares de Portimão reunirá cerca de 500 participantes, entre marchantes, coreógrafos e figurinistas, que darão largas à imaginação e ao espírito popular, evocando vários temas ligados ao património sociocultural e às tradições do Algarve.

Dançar e saltar à fogueira como manda a tradição

Manda a tradição que nas noites do mês de junho, pelas celebrações dos santos populares – Santo António, São João e São Pedro – se salte a fogueira e que se dance pelos recantos e ruas da cidade. A animação organizada pelo movimento associativo portimonense estará empenhada em procurar partilhar a vivência do espaço público com todos os visitantes e turistas que acorrem à cidade para viverem esta festa. Neste sentido, o Sporting Glória ou Morte Portimonense realizará os tradicionais arraiais e bailes na antiga lota de Portimão, nos sábados de 10, 17 e 24 de junho, a partir das 22h00, com direito a sardinha assada e muita música.

Este ano, a zona histórica de Portimão será palco da III edição dos Santos Populares que reinventa e celebra mais uma vez uma festa popular na Rua Nova, em conjunto com duas coletividades locais, o Clube União Portimonense e a Sociedade Vencedora Portimonense. Nos dias 12, 23 e 28 de junho, das 19h30 às 00h30, a Rua Nova será palco de sardinhadas, de recriações de saltos à fogueira e de animação musical, dando eco ao trabalho cultural destas associações.

JA