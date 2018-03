Portimão recebe primeira prova das Aquabike na Europa e no mundo

Connect on Linked in

Portimão volta a receber, de 30 março a 1 abril, a prova única do Campeonato da Europa UIM Endurance Aquabike, iniciando assim o calendário da União Internacional de Motonáutica (UIM) das Aquabike na Europa e no mundo em 2018.

Será o décimo ano, com uma interrupção em 2015, que a cidade recebe a jornada internacional de Endurance em jet ski e motas de água. O formato será o mesmo de 2017, aberto para os títulos europeus nas categorias de GP1, GP2, GP3 e veteranos, tanto em jets como nas motas.

A competição contará, entre outros, com a participação nos jets da dupla Ibérica Sebastião Fragoso e Vicente, campeões da Europa em título nas classes GP1 e GP3. Nas runabouts, destaque para o campeão nacional e ibérico, Augusto Fernandes, em endurance, e o campeão europeu em closed course e ibérico, Christophe Agostinho, que fará dupla com o francês Jeremy Poret. Ainda, os campeões franceses de endurance Roland Couhet/Araud Bourreau, Thomas Favolini, e os italianos Michele Cadei, Christian Bousquet e Stefano Ciani.

O padock principal ficará situado na zona ribeirinha. Depois dos preparativos, no sábado (31 de março), a partida dos jets será dada no areal da praia da marina, pelas 12h00, em direção à entrada da barra, e decorrerá entre o molho e a praia da marina, ficando as motas para as 14h00, com partida também da praia da marina em direção à praia do Vau, Praia da Rocha e praia da marina durante duas horas, sendo os reabastecimentos e mudança de pilotos efetuados na praia da marina.

O domingo (1 de abril) será idêntico ao dia anterior, só que os jets terão mais 30 minutos e as motas terão mais uma hora em relação a sábado, ficando a cerimónia da entrega de prémios agendada para as 17h00 no Clube Naval de Portimão.

JA