Portimão recebe Festival Internacional de Percussão

O município de Portimão recebe, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, o VII Festival Internacional de Percussão de Portimão e IV Encontróbaixo, que este ano terá como pano de fundo, pela segunda edição consecutiva, o carnaval.

Promovido pela Academia de Música de Lagos – Conservatório de Música de Portimão Joly Braga Santos, a edição deste ano reunirá prestigiados músicos de renome nacional e internacional, contando com workshops dos holandeses Vincent Houdijk (vibrafone), Maikel Claessens (tímpanos e percussão orquestral e Ramon Lormans (marimba), do belga Ludwig Albert (marimba) e dos portugueses Vicky Marques (bateria), André Rodrigues & Marisa Paulo (afro-mandingue), Bomboémia & Miguel Carneiro (percussão luso-brasileira) e Tiago Rego (percussão tradicional portuguesa).

Já o Encontróbaixo trará o grupo de tango algarvio Piazzollíssimo, Miguel Leiria (Conservatório Nacional de Lisboa), Hugo Santos (Portimão) e Gabor Bolba (Orquestra Clássica da Madeira/Hungria).

Do programa fazem parte a realização de mais de 15 workshops, cinco concertos e dois desfiles que se distribuirão por vários espaços da cidade, como o teatro municipal, auditório do museu de Portimão, Casa Manuel Teixeira Gomes, o coreto de Portimão, Largo da Mó e a Praça da República.

O grande desfile de abertura está marcado para o dia 9 de fevereiro, pelas 10h30, na Praça da República, com o grupo Bomboémia (Universidade do Minho) e com a participação de 530 alunos das escolas de Portimão, que desfilarão trajados até à Praça do Município. No dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval, pelas 14h30, é a vez do grande desfile de encerramento, num percurso animado pelo centro da cidade.

