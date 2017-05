Portimão recebe a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica

Connect on Linked in

Entre 9 e 14 de maio, a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, o Torneio Internacional de Portimão e o campo de treinos ministrado pela treinadora búlgara Silviya Petrova Miteva, fazem de Portimão paragem obrigatória dos amantes desta disciplina.

Organizada pela Federação de Ginástica de Portugal, pela Câmara de Portimão e pela Associação Turismo de Portimão, a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica de Portimão irá reunir, entre 12 e 14 de maio, perto de uma centena e meia de participantes, provenientes de 12 países, no Portimão Arena.

A etapa portuguesa do circuito de Taças do Mundo de ginástica rítmica irá contar com a participação de alguns dos países que marcaram presença nos pódios dos Jogos Olímpicos. Na vertente de conjuntos, Portugal irá receber a Rússia, que nos últimos 20 anos sagrou-se campeã, tendo recebido o seu quinto ouro consecutivo no Rio em 2016, e a Espanha, que arrebatou a medalha de prata na última edição dos JO. Destaque ainda para o grupo de Itália que ocupou o quarto lugar nos Jogos do Rio.

Portugal terá duas ginastas seniores entre a elite da ginástica rítmica mundial. Tânia Domingues (CNM) e Laura Sales (SFUAP) representarão as cores da bandeira nacional. As duas ginastas estão em preparação para este novo Ciclo Olímpico e contam com o apoio da treinadora nacional, a búlgara Darina Vasileva.

Esta será a competição internacional que antecede o Campeonato da Europa, que decorrerá apenas uma semana depois, entre 19 e 21 de maio, na Hungria, o que fará desta uma prova de preparação.

NC|JA