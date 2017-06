Portimão mostra património em passeios à luz das estrelas

Connect on Linked in

A Câmara de Portimão desafia os residentes e os turistas a descobrirem locais de interesse cultural de Alvor e Portimão em quatro sextas-feiras e à luz das estrelas. Ao todo, serão promovidos quatro passeios culturais noturnos, dois à descoberta do património islâmico de Alvor e dois pelo centro histórico de Portimão.

Na vila piscatória de Alvor, haverá passeios no dia 14 de julho e 11 de agosto. Aqui, será dada a conhecer a herança islâmica de Alvor, onde figuram construções com cerca de mil anos. A vila possui três edifícios de planta centralizada, atualmente transformados em pequenas capelas, cuja função e cronologia iniciais remontam à época islâmica. Serão visitados o morabito de São Pedro, o morabito anexo à igreja matriz de Alvor e este edifício religioso, o museu etnográfico, o castelo e a arquitetura civil. O ponto de encontro, para estas duas visitas é o morabito de São Pedro, situado perto do cemitério de Alvor, às 21h00 horas.

No dia 28 de julho, será a vez de mostrar as riquezas culturais da baixa de Portimão num passeio em busca de paisagens urbanas que caracterizam e dão personalidade ao coração da cidade. Este passeio terá início às 21h00, com ponto de encontro no coreto situado na Praça Manuel Teixeira Gomes.

“Há um concelho de Portimão que todos conhecem e um outro que só se deixa desvendar por quem entra porta adentro, disposto a deixar-se interpelar pela beleza de cada monumento, sítio arqueológico, igreja ou museu. É este ‘Portimão’ que se convida a conhecer através de passeios culturais noturnos onde poderá mergulhar nos séculos para ouvir as histórias que o património cultural tem para contar”, afirma a organização destes passeios culturais noturnos, a cargo da autarquia com o apoio das juntas de freguesia de Portimão e Alvor, do ISMAT (Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes) e da misericórdia de Alvor.

JA