Portimão: Festas em Honra de Santo André celebram bodas de prata

Como manda a tradição, Portimão vai viver dois fins de semana de festa repletos de muita fé e devoção integrados nos festejos de Santo André na Igreja da Penina (5, 6, 12 e 13 de agosto) que vão animar o concelho e marcar estas celebrações com a participação da comunidade.

Destaca-se do programa litúrgico as eucaristias marcadas para 6 e 13 de agosto, e em ambos os casos às 12h00 e às 19h00, enquanto em todos os dias das Festas de Santo André os arraiais começam a partir das 20h00, no largo da Igreja da Penina, com a atuação dos artistas às 21h00: Rita Melo (5 de agosto), Emanuel Martins (6 de agosto), Duo Victor & Bruno (12 de agosto) e Vera Lúcia (13 de agosto).

Para além da componente religiosa, fazem parte do programa os comes e bebes e música popular para dançar, num evento em que os fundos recolhidos revertem a favor daquela igreja.

As Festas em honra de Santo André tiveram início no verão de 1992 e este ano celebram as bodas de prata – 25 anos.

