Portimão faz obras profundas no centro histórico

O coração do centro histórico de Portimão vai para obras, em breve, durante oito meses. O projeto de reabilitação urbana do Largo da Igreja Matriz representa um investimento de 750 mil euros e promete “mais e melhor acessibilidade pedonal e reforço da identidade do centro histórico”

O projeto de reabilitação urbana do Largo da Igreja Matriz de Portimão, cuja área de intervenção situa-se em pleno coração do centro histórico da cidade, foi apresentado na semana passada, no âmbito da IV Semana da Reabilitação Urbana.

Segundo a autarquia liderada pela socialista Isilda Gomes, estas obras de reabilitação urbana vão trazer “mais e melhor acessibilidade pedonal e reforço da identidade do centro histórico”.

O projeto de reabilitação do Largo da Igreja Matriz de Portimão abrange a área de proteção de dois imóveis classificados – igreja matriz e muralha de Portimão. A ideia, de acordo com o município, é “reforçar a identidade do centro histórico e, por outro lado, eliminar um conjunto de barreiras físicas atualmente existentes que limitam a acessibilidade pedonal”, aspetos que a autarquia considera fundamentais para “promover e qualificar a vivência do centro urbano”.

A obra, que está estimada em 750 mil euros e tem um prazo de execução de oito meses, vai ser realizada em parceria pelas diferentes entidades que exploram as infraestruturas presentes. Neste momento, a autarquia de Portimão aguarda apenas a aprovação por parte do programa operacional Algarve 2020, que irá financiar 65% do investimento, para avançar…

Nuno Couto|Jornal do Algarve