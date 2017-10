Portimão: Executivo municipal distribui funções

Connect on Linked in

A distribuição de pelouros foi anunciada na primeira reunião de Câmara em Portimão, do mandato 2017-2021. Ficou assim determinada a distribuição de funções, por proposta de Isilda Gomes (PS), presidente reeleita nas últimas autárquicas.

Isilda Gomes (presidente da Câmara): Gestão Financeira e Património; Proteção Civil e Segurança; Gestão de Recursos Humanos; Assuntos jurídicos;

Gestão Administrativa; Informação, Comunicação e Marca; Desenvolvimento Económico; Gestão de Equipamentos e Eventos de Interesse Turístico;

Joaquim Castelão Rodrigues (vice-presidente e vereador): Planeamento do Território; Gestão Urbanística e Obras Particulares; Regeneração e Reabilitação Urbana; Planeamento e Gestão da Mobilidade; Ordenamento do Trânsito; Gestão dos Transportes Públicos; Gestão dos Contratos de Concessão de Estacionamento; Equipamento Rural, Florestas, Cinegética e Gabinete Técnico Florestal; Gestão do Aeródromo Municipal de Portimão; Gestão de Programa Comparticipados; Modernização e Sistemas de informação; Toponímia.

Filipe Vital (vereador): Obras Públicas; Ambiente Urbano; Gestão da manutenção e requalificação do espaço público; Gestão da manutenção dos Edifícios/Equipamentos municipais; Gestão e Manutenção da Frota e Oficinas; Iluminação Pública; Gestão Cemiterial; Serviço Médico Veterinário; Gestão do Parque de Feiras, Mercados, Feiras Tradicionais; Fiscalização Municipal e ocupação da via pública; Contratação pública e compras; Serviço de Metrologia.

Teresa Filipa Mendes (vereadora): Educação; Ação social e saúde; Habitação Social e gestão patrimonial dos Bairros Municipais; Cultura; Desporto e Juventude; Movimento Associativo; Gestão dos Equipamentos Sociais, Educativos, Culturais e Desportivos; Relação com o munícipe e Defesa do Consumidor; Guardas-Noturnos.

Recorde-se que os restantes elementos do executivo camarário são os vereadores José Pedro Caçorino (CDS-PP), Manuel Henrique Valente (PSD) e João Vasconcelos (Bloco de Esquerda), estes a desempenharem funções não executivas, sem pelouros delegados.

A Câmara Municipal de Portimão também tornou público que as reuniões do executivo municipal terão periodicidade quinzenal, realizando-se nas primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês, pelas 10h00, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.