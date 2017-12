Portimão: Executivo explica rejeição da proposta do PSD para melhorar “Vai e Vem”

Connect on Linked in

O executivo socialista da Câmara de Portimão explicou que rejeitou a proposta do vereador social-democrata Manuel Valente que pretendia “corrigir as deficiências detetadas na rede de transportes urbanos do concelho” e “melhorar o sistema de informações do serviço ‘Vai e Vem'” por esta ser “extemporânea e desprovida de sentido”.

“Considerando que não faz qualquer sentido apreciar ou votar propostas que já se encontram definidas no programa de governação deste executivo para o presente mandato; Julga-se a proposta em causa extemporânea e desprovida de sentido, pelo que não será votada favoravelmente”, considerou o executivo liderado por Isilda Gomes.

Em comunicado, a autarquia portimonense refere que as situações mais críticas de falta de informação “já se encontram a ser resolvidas” e considera a proposta apresentada “implica um investimento avultado em suportes de comunicação que, rapidamente, ficariam desatualizados”.

A edilidade explica ainda que será lançado um concurso público internacional, em 2018, com vista a garantir o serviço de ‘Vai e Vem’ no município de Portimão para os próximos anos.

De acordo com a autarquia, neste novo procedimento serão contempladas, entre outras, alterações aos horários e aos percursos dos autocarros, “algumas até já assumidas pelo atual executivo e outras que, naturalmente, decorrerão do novo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável”, sublinha.

A Câmara de Portimão explica que no âmbito dos termos do referido concurso público internacional “deverá ser definida uma estratégia global de comunicação associada ao serviço público de transporte coletivo de Portimão, em que a questão dos horários e digrama de Rede, será uma das várias variáveis a considerar” e que “deverá ser a empresa a quem o concurso for adjudicado a assumir os custos com a produção e montagem dos suportes de comunicação do referido serviço ao utente”.