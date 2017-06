Portimão estima promover “um evento desportivo por dia”

Print This Post

O município de Portimão oficializou a sua candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2019. A meta é promover “pelo menos um evento desportivo por dia”, com a presidente da câmara a garantir que “não haverá gastos faraónicos”. Afinal, Portimão já tem condições e equipamentos para a prática de meia centena de atividades desportivas. Em janeiro de 2018 será conhecido o vencedor

Portimão, que é uma forte candidata a Cidade Europeia do Desporto em 2019 – está na corrida por este título apenas com Cascais – estima promover “pelo menos um evento desportivo por dia”. O objetivo foi traçado pela presidente da câmara, Isilda Gomes, na passada quinta-feira, durante a formalização da candidatura. “Temos cerca de 80 clubes no concelho. Ora, se cada um organizar dois eventos em 2019, já são 160. Se organizarem três iniciativas durante o ano, já dá 240 eventos. Por isso, não tenho dúvidas de que vamos organizar pelo menos uma atividade por dia”, revelou.

Na apresentação, a autarca de Portimão apontou como grandes objetivos “promover o concelho e a região em toda a Europa não só pelo turismo, mas também através do desporto e saúde” e “aumentar o número de praticantes de desporto no concelho e no Algarve”.

Caso vença esta candidatura, em janeiro de 2018, o município algarvio será palco de centenas de eventos desportivos no ano seguinte, muitos deles de nível internacional, que envolvem quase meia centena de modalidades…

Nuno Couto | Jornal do Algarve