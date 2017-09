Portimão esteve na maior feira de cruzeiros da Europa

Connect on Linked in

O porto de Portimão integrou a comitiva portuguesa presente na Seatrade Europe – Cruise & River Cruise Convention, um evento bianual, que decorreu de 6 a 8 de setembro, em Hamburgo, na Alemanha.

Mais uma vez sob a marca Cruise Portugal, os portos de Portimão, Lisboa, Leixões, Setúbal, Açores e Madeira marcaram presença naquele que é o mais importante certame do negócio dos cruzeiros realizado na Europa, contando com a presença de mais de 260 expositores pertencentes a 40 países.

“O porto de Portimão beneficia de uma posição privilegiada face às rotas do Mediterrâneo, e encerrou o primeiro semestre de 2017 com um crescimento homólogo de cerca de 63% face ao número de escalas, com um total de 36, e 55% no número de passageiros, totalizando 10.999 passageiros”, adianta a Administração dos Portos de Sines e do Algarve.

