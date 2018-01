Portimão eleita Cidade Europeia do Desporto para 2019

Connect on Linked in

Portimão acaba de ser eleita Cidade Europeia do Desporto para 2019. A decisão foi anunciada esta sexta-feira, 19 de janeiro, pela ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation).

Portimão concorreu juntamente com a cidade de Cascais, ao título de Cidade Europeia do Desporto em 2019, tendo a cidade algarvia triunfado. O título será entregue durante a gala do ECES Europe, que terá lugar em novembro, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

“O desenvolvimento de programas municipais de incentivo à prática desportiva junto de toda a população, bem como os seus benefícios ao nível da promoção da saúde, integração e educação, foram alguns dos aspetos que contribuíram para que a candidatura de Portimão saísse vencedora”, anuncia a autarquia.

Para a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, “fizemos de uma candidatura que muitos classificaram de improvável, um desígnio mobilizador, que toda uma comunidade acolheu como seu, colaborando e participando na candidatura, e que em boa hora foi reconhecida pela ACES Europe, ao eleger Portimão como Cidade Europeia do Desporto para o ano de 2019”.

A autarca reforçou que “tudo faremos para concretizar os propósitos da nossa candidatura, mantendo o espírito inicial bem presente, porque acreditamos que o desporto pode ser a força motriz da qualidade de vida de uma cidade, nomeadamente através da generalização da sua prática a todas idades e sexos e independentemente da condição de vida dos cidadãos. Fica assim, a promessa que em Portimão vamos ter “Mais Desporto para todos!”.

Esta eleição constitui-se, ainda, como uma oportunidade para que o Município de Portimão continue a sua aposta na melhoria das condições para a prática desportiva não só para os atletas como também para a população em geral, estando previstas intervenções chave em equipamentos desportivos, nomeadamente a construção de uma pista de atletismo e a conclusão do pavilhão desportivo da Boavista.