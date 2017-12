Portimão e Albufeira ganham viaturas médicas de emergência

Os municípios de Portimão e Albufeira passaram a contar, desde a passada quinta-feira, com duas novas viaturas VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação), para renovação das frotas.

A cerimónia de entrega dos veículos teve lugar no auditório do Hospital de Portimão, com a presença do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), das equipas VMER e da direção regional do INEM, que nas suas intervenções destacaram “a importância da aquisição destas duas viaturas para reforçar a resposta aos pedidos urgentes de assistência médica e dotar o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) de robustez e condições adequadas ao seu normal funcionamento”.

Ao contrário das restantes VMER, que pertenciam ao INEM, estas duas novas viaturas pertencem à frota da instituição.

“Com estas novas viaturas o Centro Hospitalar Universitário do Algarve responde ao compromisso assumido de continuar a assegurar a resposta pré-hospitalar mantendo a atual taxa de operacionalização, que se situa acima dos 98%, superior à média nacional”, adianta a administração do CHUA.

A VMER é um veículo de intervenção pré-hospitalar destinado ao transporte rápido de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente e dispondo de equipamento de suporte avançado de vida.

JA