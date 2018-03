Portimão dá a provar os vinhos nascidos e criados na região

Connect on Linked in

Portimão vai receber, de 2 a 11 de março, “O Algarve num Copo”, um evento organizado pela associação Teia D’Impulsos, que tem como objetivo “promover os vinhos do Algarve, dinamizar a restauração local e fomentar a animação social e cultural na cidade”. Os apaixonados pelo vinho serão assim desafiados a descobrir alguns dos melhores vinhos nascidos e criados na região algarvia.

A odisseia tem início no dia 2 de março e prolonga-se até 11 de março, em 13 estabelecimentos aderentes localizados no centro da cidade de Portimão e na Praia da Rocha.

Ao longo destes 10 dias de degustação vinícola, a partir das 18h00, cada estabelecimento aderente servirá um copo de um vinho do Algarve, por si selecionado, acompanhado por algo para petiscar, numa oferta surpresa dos anfitriões do “O Algarve num Copo”. Esta ementa terá o preço unitário de 3,5 euros.

Ao longo do evento, em cada estabelecimento o vinho servido será sempre o mesmo. A participação está aberta a todos os apaixonados e curiosos do vinho, que para tal apenas têm que se deslocar a um dos locais aderentes no seu horário de funcionamento após as 18h00 e aceitar o desafio de descobrir um vinho do Algarve.

Para descobrir os vinhos e os estabelecimentos aderentes poderá consultar o site www.teiadeimpulsos.pt.

Atualmente, existem no Algarve quatro regiões que produzem vinho com denominação de origem, sendo elas Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira.

“O Algarve num Copo” é uma iniciativa da Teia D’Impulsos, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão, da junta de freguesia de Portimão e da Comissão Vitivinícola do Algarve.

