Portimão comemora o fim de ano com dois dias de festa

A despedida de 2017 e a saudação ao novo ano vai ser assinalada em Portimão com muita música e animação, e com o tradicional fogo de artifício, que darão as boas vindas a 2018.

A festa começa logo no dia 30 de dezembro, com a atuação da banda portuguesa The Gift, na zona ribeirinha de Portimão, junto à antiga lota, a partir das 22h00.

No dia 31 de dezembro, a despedida a 2017 começa às 21h00, no mesmo local, ao som de diversos ritmos da música brasileira, com a artista Edna Pimenta e a Banda Pimenta de Cheiro, e ainda o grupo de baile Som Laranja e o Dj Maxman, que irão animar esta zona até às 3h00. O acesso em ambos os dias é livre.

Também no dia 31 de dezembro, quando soarem as badaladas da meia-noite, os céus serão iluminados a partir da Praia da Rocha, na zona ribeirinha de Portimão e na zona ribeirinha de Alvor pelo habitual fogo de artifício.

O programa de fim de ano em Portimão é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Portimão, Associação Turismo de Portimão e junta de freguesia de Portimão, em parceria com a junta de freguesia de Alvor.

JA