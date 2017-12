Portimão comemora hoje o Dia da Cidade

Connect on Linked in

Portimão comemora esta segunda-feira, 11 de dezembro, o Dia da Cidade com várias iniciativas que abordam os novos desafios do futuro e as oportunidades que este coloca em especial às novas gerações, volvidos noventa e três anos após a elevação de Portimão a cidade, por decreto lei assinado em 1924 por Manuel Teixeira Gomes, ilustre portimonense e na altura Presidente da República.

As comemorações oficiais de Dia da Cidade têm início pelas 10h00 com o tradicional hastear das bandeiras, frente aos paços do concelho, com a participação da Sociedade Filarmónica Portimonense, Fanfarra da Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão e da Sociedade Columbófila de Portimão, da PSP, GNR e PM – Capitania e Associação de Fuzileiros do Algarve.

A sessão solene do Dia da Cidade que terá lugar pelas 11h00 no salão nobre dos paços do concelho será marcada pelo espírito da era digital que, através das novas tecnologias, traz novas oportunidades e descobertas para as novas gerações e permite estreitar tempos, culturas, histórias e potenciar novas experiências.

Isabel Alçada é a convidada especial da Sessão do Solene e por esta ocasião irá partilhar a sua importante experiência na “ Promoção da Leitura na Era Digital” e na forma como esta abre as portas a novos desafios e um mundo novo de saberes, partilha de conhecimentos e formas de estar com o outro.

Nesta nova era digital, os alunos do 4º ano da EB José Sobral, pertencentes ao Agrupamento de Escolas da Bemposta, irão trazer até à sessão solene do Dia da Cidade a figura de Manuel Teixeira Gomes, através da leitura do livro digital “Portimão”, integrado na Plataforma Digital dos Concelhos de Portugal e recentemente disponibilizado em todas as bibliotecas escolares do município.

Os momentos musicais também serão marcados pelo futuro, por isso serão momentos “musicodigitais”, e estarão a cargo dos artistas portimonenses Rafael Correia – SICKONCE, Hugo Perez – D’JOY, Vasco Fortes – Buta Nite e Hugo Santos – YLS pertencentes ao coletivo ContraBASE Lab da Contramaré- Associação Cultural de Portimão que irão proporcionar novos sons e uma viagem muito especial entre o passado e o futuro por ocasião deste Dia da Cidade.

O coletivo ContraBASE Lab nasceu em Setembro de 2015 no seio da Contramaré com o objetivo de unir semanalmente os seus membros ligados ao Universo Sonoro e rapidamente tornou-se um espaço utilizado por DJs, Músicos, Sonoplastas e Técnicos de Som para trocar experiências e competências, com os mais diversos níveis de conhecimento e experiência nestas áreas assumindo-se como uma plataforma de enriquecimento técnico e criativo de grande potencial pedagógico para uma comunidade mais alargada.

As intervenções do presidente da assembleia municipal de Portimão e da presidente de câmara farão, como é habitual, parte do programa da sessão solene do Dia da Cidade.

As comemorações do Dia da Cidade prosseguem, na parte da tarde, pelas 16h00 com uma visita oficial ao Parque Infantil do Caneco e, às 16h30 com a inauguração do jardim do Bairro dos Pescadores (Rua dos Mestres Maçanita), dois espaços públicos que, após obras de recuperação e requalificação são devolvidos à cidade proporcionando, por um lado, um novo espaço onde as crianças podem brincar em segurança e por outro, dando uma nova vida a um jardim emblemático que volta a ser ponto de encontro e convívio para quem reside nesta zona.

JA