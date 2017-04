Portimão: Centenas de famílias já viveram um dia na pré-história

Connect on Linked in

No próximo sábado, dia 22 de abril, das 14h30 às 22h30, terá lugar mais uma recriação pré-histórica junto do centro interpretativo e monumentos megalíticos de Alcalar, com entrada livre.

Esta iniciativa, que está inserida nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, é promovida pela equipa do museu de Portimão, em colaboração com a Direção Regional de Cultura do Algarve, o município de Monchique e as juntas de freguesia de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande.

Estas recriações históricas têm vindo a ser desenvolvidas desde 2006 pelo museu de Portimão nos monumentos megalíticos de Alcalar. “Um dia e uma noite na pré-história” é uma recriação histórica que permite a centenas de famílias experienciarem as atividades realizadas na pré-história de forma divertida e pedagógica…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 20 DE ABRIL)

Nuno Couto | Jornal do Algarve