Portimão candidata a “Cidade Europeia do Desporto 2019”

Connect on Linked in

Na ocasião em que Portimão voltou a receber a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica e o Portimonense Sporting Clube é campeão nacional da II Liga, o município oficializa a candidatura de Portimão a “Cidade Europeia do Desporto 2019”.

A ação terá lugar esta quinta-feira, 25 de maio, às 15h00, no salão nobre da Câmara Municipal de Portimão e contará com a presença do presidente da direção da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto, Nuno Pedro Santos, e com a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes.

“Esta candidatura surge como forma de reforçar a aposta do município no incentivo ao desporto e promoção da saúde através da prática da atividade física, fomentando a educação desportiva dos mais novos e sensibilizando os mais velhos para a importância de serem ativos”, adianta a autarquia em comunicado.

JA