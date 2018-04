Portimão: Caçar, cozinhar e comer como na pré-história

Connect on Linked in

Os monumentos megalíticos de Alcalar vão ser palco de mais uma recriação pré-histórica, com entrada livre, no dia 21 de abril, entre as 10h00 e as 19h00.

Durante este dia, os participantes poderão conhecer o quotidiano das populações pré-históricas, através de um conjunto de ateliês práticos representativos das atividades de caça, olaria, tecelagem, fabrico de ferramentas, processos de talhe, preparação e cozedura de alimentos, fabrico de cerveja pré-histórica, fabrico de instrumentos agrícolas e adornos, transporte de grandes monolíticos e moagem.

Os responsáveis salientam que este “é um dia de experiências fundamentadas pelos estudos já realizados sobre o território alcalarense e os trabalhos desenvolvidos por parte de investigadores das universidades de Estugarda, Córdoba e pelo Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa”.

Este ano, haverá uma oficina de gravura com base nos padrões gráficos das placas de xisto, bem como um novo ateliê exemplificando processos de fundição do cobre.

A arqueologia experimental também volta a marcar a oferta desta iniciativa, com um conjunto de propostas que permitirão ao visitante participar e assistir à preparação dos alimentos até à sua confeção. Os mariscos, berbigão, ameijoa e o peixe fazem igualmente parte da ementa que os mais curiosos poderão provar. Sem fósforos nem facas, a equipa, especializada neste tipo de experimentação vai fazer o fogo e preparar os alimentos como se recuássemos 5000 anos utilizando os instrumentos de pedra.

O visitante fica ainda a conhecer as práticas do talhe de líticos e outros materiais que possivelmente seriam usadas no fabrico das ferramentas, machados, pontas de setas, enxós e flechas, entre outros.

Neste dia, também a música está em destaque com um espetáculo integrado no programa “365 Algarve”, da Orquestra InterCultural, marcado para as 18h00.

Este “Dia na Pré-História” está inserido no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e é promovido pelo museu de Portimão e Direção Regional de Cultura do Algarve, em colaboração com o município de Monchique e as juntas de freguesia de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande.

NC|JA