Portimão avisa para regras a cumprir para fazer queimadas

Terminado o período crítico que determina a suspensão da realização de queimas e queimadas durante os meses mais secos e quentes do ano, a proteção civil de Portimão, em parceria com a junta de freguesia da Mexilhoeira Grande, a GNR e os bombeiros de Portimão, está a dinamizar ações de sensibilização direcionadas aos residentes e produtores da área rural do concelho, para dar a conhecer a legislação em vigor neste âmbito e elucidar os participantes sobre as regras de segurança na realização de queimas nos espaços naturais.

Estas iniciativas, que terão lugar em vários pontos do concelho (a próxima realiza-se no dia 12 de dezembro, no Centro Social, Desportivo e Cultural da Companheira) visam “sensibilizar a população das áreas rurais para a realização de queimas em segurança, salvaguardando a sua integridade física e garantindo que a queima não cause um incêndio, uma vez que o tempo continua bastante seco”.

Todas as ações, além da sensibilização e informação das populações, culminam, ainda, com uma sessão prática de demonstração de realização de uma “queima segura”.

A população que pretender realizar uma queima, deve antes contactar a linha municipal “Proteção 24”, através do 808282112.

