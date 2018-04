Portimão apresenta casos de sucesso de reabilitação urbana

Connect on Linked in

O município de Portimão vai promover, entre os próximos dias 11 e 13 de abril, a IV Semana da Reabilitação Urbana, um evento que vai ter lugar no Teatro Municipal de Portimão (TEMPO).

Esta iniciativa – que contará com a participação de vários especialistas locais e nacionais, bem como de exposição de trabalhos e animação urbana –, vai dar a conhecer casos de sucesso, financiamentos e dinâmicas locais que “refletem um novo impulso do setor e o seu papel na regeneração dos centros das cidades”.

A sessão de abertura da Semana da Reabilitação Urbana está agendada para o dia 11 de abril, pelas 14h45, e contará com a participação da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, e do vice-presidente, Joaquim Castelão Rodrigues, que tem o pelouro da reabilitação urbana, bem como o presidente da comissão diretiva da EG do IFRRU 2020, Abel Mascarenhas, e a presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), Alexandra Gesta.

Entre os temas a debater contam-se o “Enquadramento Legal e Instrumentos Financeiros e de Gestão do Território”, o “Enquadramento Regulamentar/Benefícios Fiscais e Financiamento à Reabilitação Urbana através do IFRRU”, “A Reabilitação Urbana na Revisão do PDM de Portimão” e a apresentação pública do projeto de requalificação do largo envolvente à igreja matriz de Portimão. Esta será também a ocasião para conhecer as “Dinâmicas de Reabilitação: Lisboa Ocidental” e também o “Geoportal – o novo SIM – Sistema de Informação Municipal”.

Um olhar especial sobre os azulejos do jardim

No segundo dia, o Jardim 1º de dezembro irá merecer um olhar muito especial, com a apresentação do plano de trabalhos de restauro do conjunto azulejar do Jardim 1º de Dezembro.

Na noite de 13 de abril, pelas 21h30, a associação Contramaré convida a população a participar no espetáculo “Sickonce” e embarcar numa viagem sonora de criação própria e ao vivo, com Napoleão Mira como convidado especial. O espetáculo terá lugar no TEMPO, antecedido por uma projeção de fotografias sob a perspetiva aérea da urbe portimonense da autoria de Bruno Fonseca – “ Portimão visto do céu”. O espetáculo tem entrada livre mas sujeita à lotação da sala.

Durante a IV edição da Semana da Reabilitação Urbana haverá ainda espaço para várias exposições patentes no TEMPO: Desenhar Portimão – trabalhos desenvolvidos no âmbito do Encontro Urban Sketchers Algarve em Portimão; Reabilitação de Cadeiras – trabalhos realizados pelos alunos da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes; Pormenores de Portimão I e II – trabalhos em aguarela e tinta-da-china realizados pelos alunos da mesma escola; Percursos de Arquitetura no ISMAT; e Intervenção na Malha Urbana Consolidada da Cidade de Portimão – trabalhos realizados pelos alunos do ISMAT.

JA