Portimão acolhe primeiro encontro do saxofone do Algarve

O “Sax ao Sul” – I Encontro de Saxofone do Algarve realiza-se em Portimão, entre os próximos dias 19 e 21 de maio. Serão três dias de masterclasses e concertos de música erudita e jazz, que vão ter lugar no auditório da Bemposta.

O programa abre na sexta-feira com um concerto do Duo 152, do saxofonista português Rodrigo Lima e da pianista checa Zdenka Kosnarova, seguidos do quarteto do saxofonista Luís Miguel.

Filipe Valentim, diretor artístico do “Sax ao Sul”, pretende que “estes dias proporcionem uma descoberta na forma como o instrumento saxofone marcou a evolução da música no século XX e XXI”.

No sábado, as masterclasses começam pela manhã com o saxofonista brasileiro Guto Lucena no jazz e Rodrigo Lima no saxofone clássico. Serão dois dias de workshops que passarão pela música de câmara, pela improvisação, para jazzistas e não jazzistas, e pela música contemporânea.

A iniciativa é organizada pela escola básica e secundária da Bemposta em parceria com a associação cultural Contramaré.

Ainda no sábado, o saxofonista Filipe Valentim apresenta o seu projeto a solo, seguido por Guto Lucena acompanhado pelo pianista argentino Pablo Lapidusas.

NC|JA