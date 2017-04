Portagens: Esta segunda-feira há buzinão e marcha lenta

Connect on Linked in

A Comissão de Utentes da Via do Infante (CUVI) agendou para esta segunda-feira (dia 17) mais uma ação de protesto contra as portagens naquela via, que consistirá numa marcha lenta acompanhada de buzinão.

A iniciativa começa às 13h00 com um almoço e debate no restaurante “Zé do Norte”, localizado junto à EN125 (Quatro Estradas, concelho de Loulé). Às 15h00 partirá daquele local uma marcha lenta de viaturas pela EN 125 até Lagoa.

Quem pretender participar no almoço deve inscrever-se, através de telefone (919 070 032 ou 963 172 608).