População já tem acesso a dentistas nos centros de saúde

Connect on Linked in

Os três agrupamentos de centros de saúde da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve têm, a partir desta semana, médicos dentistas ao serviço da população.

“Esta colocação de profissionais de medicina dentária parte do investimento do Serviço Nacional de Saúde na área da saúde oral que, até ao final de 2017, vai integrar a especialidade em 59 centros de saúde a nível nacional”, adianta, em comunicado, a ARS.

Numa fase inicial, a população vai contar com três médicos dentistas e respetivas assistentes no agrupamento de centros de saúde (ACES) Barlavento em Portimão, no ACES Central em Faro e no ACES Sotavento em Tavira, sendo que “o número de profissionais da área e o número de locais poderá vir a crescer durante o ano de 2018”.

Segundo a ARS, estes novos serviços têm a capacidade para abranger, numa fase inicial, os utentes com fatores de risco e outras situações que o médico de família considerar que se justifica clinicamente. A referenciação dos utentes para as consultas de medicina dentária é efetuada através do médico de família.

“Aumenta assim a capacidade de resposta do Serviço Nacional da Saúde (SNS) no Algarve às necessidades de forma universal e com equidade, tendo em atenção os grupos mais vulneráveis”, sublinha a ARS, acrescentando que “vai haver um progressivo acesso a cuidados de saúde oral nos cuidados de saúde primários, para garantir o acesso das pessoas com patologias crónicas a cuidados de saúde oral, e avaliar a situação de saúde oral das pessoas com as diversas patologias definidas e seguidas no SNS”.

JA