População exige “início imediato” das obras na EN125 a sotavento

Connect on Linked in

Governo tinha prometido iniciar os trabalhos no terceiro trimestre de 2017, para estarem concluídos em 2018. Mas ainda não há indicação de quando começarão

DOMINGOS VIEGAS

O Movimento de Cidadania dos Utentes da EN 125 – Sotavento lançou uma petição pública na internet pela “requalificação e manutenção imediata” do troço da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António, que, na terça-feira, à hora do fecho desta edição, já contava com mais de 2000 assinaturas.

O objetivo da petição, que exige ainda “dignidade e segurança” para os utentes daquela estrada, é chegar às 4000 assinaturas para que o assunto seja levado a discussão na Assembleia da República. Quem pretender assinar basta entrar no sítio da internet das petições públicas (peticaopublica.com) e procurar a petição que tem o código PT88277, colocando no espaço de pesquisa “Movimento de Cidadania dos Utentes da EN 125” ou simplesmente “EN125”. Quem assinar receberá posteriormente um e-mail onde deve confirmar a assinatura no ‘link’ que receber.

Os subscritores da petição consideram que a decisão política de adiar a requalificação do troço da EN 125 entre Olhão Nascente e Vila Real de Santo António, sem data fixa prevista para o início das obras, constitui “um perigo enorme para a segurança dos cidadãos que a utilizam, para a mobilidade das populações abrangidas e, de uma forma geral, um obstáculo para o desenvolvimento económico sustentável e social”.

Com esta petição, os utentes exigem que o Governo “honre os compromissos assumidos com os algarvios e tome as necessárias diligências” para que “de uma vez por todas, se termine com a discriminação na incoerência de circulação” e que “em nome da defesa do interesse público, determine o início das obras de requalificação da EN125, entre Vila Real de Santo António e Olhão Nascente, de imediato, para que se cumpra o desiderato de, com a maior urgência, a região do Algarve possa dispor de uma EN125 inteiramente requalificada e segura”.

Estrada esburacada

Quem utiliza regularmente a EN125 sublinha a “degradação acelerada do, já antes deteriorado, troço entre Olhão Nascente e Vila Real de Santo António”, recordando que “há zonas deste troço onde a estrada está completamente esburacada e outras com amontoados de lixo nas bermas abandonadas”. Estes frisam ainda que “há outras zonas com circulação perigosa e outras que são altamente urbanizadas”. Por isso, consideram que a circulação naquele troço “transformou-se num autêntico espaço de terror, desgastando física, psicológica e materialmente quem ali tenta circular”.

Aquele movimento recorda que, por um lado, a Via Infante (A22) passou a ser “incomportável para os cidadãos”, não só por causa da introdução de portagens, mas também devido ao facto de ter “um piso em péssimo estado”, situações que contribuíram para o aumento de tráfego na EN125. Por outro lado, devido ao facto de ser “uma via litoral altamente urbanizada, de evidente sinistralidade e mortalidade pelos diversos pontos negros aí identificados”, a EN125 “não pode servir a população de forma segura e provoca dificuldades na mobilidade das populações, aumentando exponencialmente os riscos de acidentes rodoviários e de mortes na estrada”…

…(reportagem completa na edição impressa do Jornal do Algarve que está nas bancas desde quinta-feira)