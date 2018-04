Polvo e carapau do Algarve vão ser estrelas em Lisboa

Connect on Linked in

A Docapesca promove, na próxima terça-feira, o Dia do Algarve no âmbito do evento gastronómico “Peixe em Lisboa”, com a realização de uma aula de culinária de polvo e carapau (13h00) conduzida pela ‘chef’ Patrícia Borges. Às 19h00, também na “Cozinha Docapesca”, destaca-se um ‘showcooking’ de polvo.

A 11ª edição do “Peixe em Lisboa” decorre até 15 de abril, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Esta iniciativa conta com o apoio de várias organizações de pesca algarvias, nomeadamente, APTAV – Associação de Armadores e Pescadores de Tavira, Armalgarve Polvo, Quarpesca – Associação dos Armadores e Pescadores de Quarteira e Olhãopesca – Organização de Produtores de Pesca do Algarve.

A Docapesca é a empresa do Setor Empresarial do Estado responsável pela exploração de todas as lotas e portos de pesca.