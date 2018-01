“Pode vir aí mais um ano recorde” para o turismo algarvio

Connect on Linked in

A hotelaria do Algarve registou perto de 400 mil hóspedes e 1,8 milhões de dormidas em outubro, o que corresponde a variações homólogas de 5,5% e 4,8%, respetivamente.

O destaque vai para as dormidas do mercado interno, que registam uma subida acentuada, de 17,8%, enquanto as dormidas dos mercados externos registam um aumento mais moderado, de 3,3%.

Os dados da atividade turística regional de outubro, divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), assinalam ainda o crescimento dos proveitos totais em 11,2%, para 84,7 milhões de euros.

Quando ainda faltavam dois meses para o fim do ano, os hotéis do Algarve já tinham recebido um total de 3,8 milhões de hóspedes (+4,9% do que em 2016), que geraram 17,9 milhões de dormidas (+5,4%). Recorde-se que o ano de 2016 terminou com 18,1 milhões de dormidas. Os proveitos totais também já ascendem aos 982,8 milhões de euros (+13,3% em relação ao ano anterior).

No mês de outubro foi igualmente anunciado uma cifra nunca antes alcançado nos campos de golfe algarvios, acima das 170 mil voltas, que acresce 6% em relação ao ano anterior. Entre janeiro e outubro, registam-se 1,17 milhões de voltas de golfe acumuladas na região.

Já o aeroporto de Faro movimentou em outubro mais 8,5% de passageiros e acumula um crescimento de 15,4% nos dez primeiros meses do ano.

Mercado interno cresceu “como há muito já não se via”

Perante estes resultados, o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) assinala o bom momento do destino. Segundo Desidério Silva, “em outubro as dormidas concentram-se essencialmente no Algarve, com a região a assumir um peso de 33,5% no contexto nacional”.

O responsável pelo turismo algarvio destaca também o desempenho do mercado interno, que “cresceu como há muito já não se via e muito acima dos mercados externos”. E remata: “Pode vir aí mais um ano recorde, fruto do excelente trabalho que os parceiros privados e públicos do setor estão a desenvolver no destino”.

