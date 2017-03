PJ detém suspeito da morte de professor em Lagoa

Connect on Linked in

A Polícia Judiciária já identificou e deteve um homem pela presumível prática de um crime de homicídio, ocorrido no dia 1 de março, em Lagoa.

A vítima era um professor que dava aulas de História na escola de Estômbar. João Marcelino tinha 56 anos e o seu corpo só foi descoberto no passado dia 10 de março.

O professor terá sido assassinado por um homem, de 29 anos, com quem, alegadamente, tinha um relacionamento. “O detido encontrou-se com a vítima, de 56 anos de idade, em local ermo e, munido com uma faca, golpeou-a várias vezes até lhe provocar a morte, cobrindo o corpo com terra”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido, de 29 anos de idade, terá confessado o homicídio, mas ficou apenas sujeito a termo de identidade e residência.

JA