Piscinas de Lagoa já têm certificado de qualidade

O município de Lagoa assinalou no passado dia 24 de março a certificação de qualidade das suas piscinas municipais, com a organização do I Encontro de Escolas de Natação. Participaram neste encontro comemorativo mais de 200 crianças de várias escolas do Algarve, entre as quais a Escola Municipal de Atividades Aquáticas de Lagoa, Portinado, Escola de Natação de Lagos, Escola das Piscinas Municipais de Silves, Quarteira e Faro, Clube de Futebol Armacenense e de Ferreiras. Os alunos prestaram provas de natação, polo aquático e natação artística.

A atribuição da certificação de qualidade às piscinas de Lagoa contou com a presença de Catarina Teixeira, representante da entidade que atribui este selo de qualidade: a Federação Portuguesa de Natação; de João Bárbara e Luís Silva, da Associação de Natação do Algarve, e do vereador do Município de Lagoa, Luís Encarnação.

Esta é, para o município, “mais uma importante etapa para o desenvolvimento de estratégias promotoras de uma cidade cada vez mais pensada para a educação”.

JA