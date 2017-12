Piscina de Castro Marim reabre após obras de requalificação

Print This Post

Depois de um período de encerramento para serem efetuadas obras de melhoramento, a piscina municipal de Castro Marim já reabriu e arranca no princípio de dezembro com as atividades regulares.

“A piscina foi encerrada em resultado de uma não conformidade registada nas análises periódicas, mas, dado o reconhecimento de algumas debilidades construtivas e problemas que se prendiam com o uso, cada vez mais frequente, das instalações, a Câmara Municipal de Castro Marim optou por realizar intervenções de vária ordem no equipamento”, adianta a autarquia.

Para além da utilização escolar (a partir dos quatro anos) e do público em geral (de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 17h00), a piscina municipal de Castro Marim oferece várias atividades, abrangendo várias faixas etárias, como os programas “Ao Ritmo dos 60”, a “Escola de Natação” e o “Encontro para Bebés”.

NC|JA