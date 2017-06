Pintura ao ar livre para todos na ermida da Guadalupe

Connect on Linked in

A ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, no concelho de Vila do Bispo, vai ser palco, no próximo domingo, dia 25 de junho, do projeto “O Olhar do Pintor – O Monumento como motivo artístico”. A iniciativa inclui duas sessões de pintura ao ar livre: das 10h30 às 13h00 e das 15h00 às 17h30.

A participação é dirigida a todas as pessoas a partir dos 12 anos (ou dos oito anos desde que acompanhado por um familiar) e não requer formação em pintura. Em cada sessão haverá uma abordagem à história do monumento, à função dos materiais e regras básicas da pintura a óleo.

Projeto concebido e realizado pela associação Artadentro – Arte Contemporânea, é destinado a todos aqueles que se interessem por pintura ao ar livre e tem como objetivo “quebrar o preconceito da pintura como expressão plástica difícil e destinada apenas a alguns, promover a participação, a aprendizagem e a experimentação e proporcionar a criação da memória de uma experiência e de um lugar através de um novo olhar sobre o monumento e a sua envolvente”.

Todo o material será disponibilizado gratuitamente pelos formadores, os artistas plásticos Ana André e Vasco Vidigal, sendo a tela final propriedade do seu autor.

A participação é gratuita mas requer inscrição prévia.

Esta é uma iniciativa do ciclo “Mãos no DiVaM”, do programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos da Direção Regional de Cultura do Algarve.

