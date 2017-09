Pintores, escultores, fotógrafos e ilustradores divulgam obras em Albufeira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Em setembro, Albufeira será palco das mais variadas exposições artísticas. Pintores, escultores, fotógrafos e ilustradores divulgam as suas obras nos espaços culturais do concelho.

De 1 a 30 de setembro, a galeria de arte Pintor Samora Barros acolhe a exposição de pintura “Com o olhar de um Pintor que sente o que faz”, de José Mateus Rodrigues. Funcionário público aposentado, dedica-se à pintura como autodidata há mais de 30 anos. As obras refletem as suas memórias de Moçambique, com personagens e cores vibrantes. Para ver de segunda a sábado, das 9h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30.

Até 9 de setembro, a galeria municipal João Bailote exibe a mostra “O meu olhar”, de Brian Mehl. O artista trabalha em vários suportes e linguagens, não tendo preferências de tema ou estilo. As suas obras podem ser encontradas em coleções privadas por todo o mundo.

A partir de 15 de setembro e até 27 de outubro, a galeria acolhe a exposição de pintura “Albufeira e Eu”, de Joaquim Pargana. Os temas são vários, desde o mar e as suas gentes a paisagens diversas. A mostra está patente de terça a sábado, entre as 9h30 e as 12h30, e das 13h30 às 17h30. A galeria encerra domingo, segunda e feriados.

O Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira realiza, até 15 de setembro, uma exposição de fotografias antigas intitulada “Albufeira dos tempos idos”, que mostra Albufeira nas décadas de 50 e 60. Este conjunto de fotografias pertence à coleção do município intitulada “Albufeira imagens do passado”.

Mas a partir do dia 25 de setembro, o museu passa a exibir a exposição Urban Sketchers, que divulga os desenhos realizados no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, em que foi realizada uma visita ao património e natureza da freguesia de Paderne, retratando paisagem e edifícios. Para ver até 25 de fevereiro de 2018, às terças, quartas, sábados, domingos e feriados das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, e às quintas e sextas das 14h00 às 22h00. O museu encerra à segunda-feira.

JA