Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O pintor Renaud Hadef vai expor os seus trabalhos no Centro Pastoral de Pêra, concelho de Silves, entre os próximos dias 12 e 31 de agosto, entre as 20h00 e as 22h00.

Natural da Normandia (França), o artista pinta essencialmente cavalos, tendo uma particular paixão pela raça lusitana. Homem do mundo (viveu no Canadá, Antilhas, Marrocos, Polinésia, Espanha e, agora Portugal), dá a conhecer esta sua paixão pelos equídeos e pela arte.

JA