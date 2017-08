Peste & Sida e Miguel Ângelo agitam a Mexilhoeira Grande

Connect on Linked in

Nos próximos dias 1 e 2 de setembro, sempre a partir das 21h30, realiza-se no polidesportivo da Figueira a 18ª Semana da Juventude da Mexilhoeira Grande, no concelho de Portimão. Este ano, o programa musical é pautado por bandas de referência nacional e regional.

Os Peste & Sida, banda rock portuguesa bem conhecida do público, e Miguel Ângelo, ex-vocalista dos Delfins, são os cabeças de cartaz deste evento.

Na sexta-feira, 1 de setembro, a noite será de rock com uma das históricas bandas dos anos 80 da música portuguesa, os Peste & Sida. A festa segue pela noite dentro com os Pás de Problème, um grupo que passou em 2016 pelo Super Bock Super Rock e pela Festa do Avante e onde a etnicidade das composições é apenas um de muitos elementos que faz desta banda um dos grupos portugueses mais capaz de dar um concerto inesquecível. Seguem-se os Damn Pussies e, por último, o VJ Jorge Reis, que animará o fim da noite com grandes êxitos dos anos 80.

No sábado, dia 2 de setembro, o ex-vocalista dos Delfins, Miguel Ângelo, subirá ao palco revisitando alguns temas dos Delfins, mas também outras canções com outras linguagens musicais. 2017 marca um ano especial na carreira de Miguel Ângelo, com a celebração dos 33 anos de carreira de um dos nomes incontornáveis na música portuguesa. Nesta noite, o grupo The Quest, uma banda de Lagos com um estilo de pop/funk, ska e punk, vai fazer furor com a vontade de explorar horizontes e ideias através da música. Seguem-se os Cranky Geeks e os Bubba Brothers, uma dupla de DJs algarvia com três anos de vida, que vão colocar o público ao rubro e a dançar.

Concerto para ajudar a pequena Clara

Para além de um cartaz com a melhor música rock nacional, a 18ª Semana da Juventude tem também a missão solidária de ajudar a pequena Clara, que nasceu com uma malformação rara e terá de ser sujeita a cirurgias muito complexas.

“Os pais e a menina que residem na Mexilhoeira Grande necessitam de fazer deslocações constantes para que o seu acompanhamento possa ser o melhor possível”, adianta a organização do evento, que juntamente com a Associação Alternativa XIII decidiu abraçar esta nobre causa e apoiar a Clarinha e os seus pais.

Assim, a entrada para assistir aos espetáculos tem o custo de 3,5 euros. Com o patrocínio da Rickytravel e o apoio da Câmara Municipal de Portimão, a receita das entradas reverterá na totalidade para esta causa.

Esta Semana da Juventude conta igualmente com os apoios da junta de freguesia da Mexilhoeira Grande e da Sociedade Recreativa Figueirense.

