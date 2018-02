Pesca Desportiva: Algarvios dominam Taça de Portugal de Duplas

Print This Post

Os pescadores algarvios dominaram quase por completo a Taça de Portugal de Duplas, modalidade de pesca ao fundo (mar), disputada na Praia dos Tomates, com as duplas pertencentes a clubes da região a conseguirem os cinco primeiros lugares.

O triunfo foi para a dupla constituída por Sandro Guerreiro e André Dias, do GDR Olhos d’Água, seguida de Eduardo Pacheco e João Pacheco, da SRM Luzense, no segundo lugar, e de David Pádua e Acácio Correia, da Associação Naval do Guadiana, na terceira posição.

As duplas Carlos Sabino/Paulo Prudêncio (GDR Olhos d’Àgua) e Francisco Pinto/Henrique Jesus (CPND Albufeira) completaram, por esta ordem, a lista dois primeiros cinco classificados.

Refira-se que os clubes algarvios colocaram sete duplas nos onze primeiros lugares e o domínio só não foi completo porque os pescadores desportivos da Casa do Benfica do Porto, Domus Nostra e Maravilha Tocha conseguiram-se chegaram às sexta, sétima e nona posições, respetivamente.

Participaram 56 duplas pertencentes a clubes de todo o país.

Entretanto, a Associação Naval do Guadiana (ANG) recordou, em comunicado, que o terceiro lugar obtido pelos seus dois pescadores (David Pádua e Acácio Correia) dá-lhes acesso direto ao Campeonato do Mundo de Duplas mas que a sua participação está condicionada à obtenção de apoios financeiros.

“A ANG não deixará de apoiar os atletas e espera encontrar do Município [de Vila Real de Santo António] a habitual comparticipação neste tipo de participações”, explicam os responsáveis do clube no mesmo comunicado.

Refira-se que a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva determinou que as despesas serão da responsabilidade das duplas apuradas. O Campeonato do Mundo de Duplas realiza-se em Peñiscola, província de Castellón, Espanha, entre os próximos dias 21 a 28 de abril.

ANG campeã regional por equipas

Antes, em janeiro, a Associação Naval do Guadiana tinha obtido o primeiro lugar na Taça do Algarve por Equipas, com uma formação constituída por Ruben Duarte, Ricardo Sequeira, Nuno Duarte, Fernando Brito, Miguel Vargas, Carlos Duarte, Daniel Barbara, David Pádua e Acácio Correia.

Os outros dois lugares do pódio foram ocupados pelo SC Escanchinas (Almancil), segundo, e pelo Clube Naval de Portimão, terceiro. Esta competição contou com a participação de 12 clubes oriundos de toda a região.