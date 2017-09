Perceve volta a ser rei entre os mariscos em Vila do Bispo

Connect on Linked in

A sexta edição do Festival do Perceve de Vila do Bispo vai realizar-se nos próximos dias 8, 9 e 10 de setembro, no pavilhão da escola EB 2,3 de S. Vicente, entre as 14h00 e as 2h00. A organização cabe à Associação de Marisqueiros de Vila do Bispo e Costa Vicentina, contando ainda com o apoio da Câmara de Vila do Bispo.

No ano passado, o festival recebeu mais de 8 mil visitantes, que consumiram mais 3.500 quilos de marisco, dos quais 800 quilos de perceves, capturados pelos marisqueiros locais. Este ano, a organização espera, pelo menos, atingir os mesmos números.

Lapas grelhadas, mexilhões, moreia frita, navalheiras, salada de polvo, papas de xerém, papas de mexilhão, choco frito e o “rei” da festa – o perceve –, são algumas das variedades gastronómicas que irão fazer as delícias de todos aqueles que visitarem a VI edição do Festival do Perceve.

Como é habitual, o evento conta ainda com muita animação musical. Assim, para a sexta-feira (dia 8), está prevista a atuação de Humberto Silva e do grupo Undercover. Já no sábado (dia 9), marcarão presença os artistas Fábio Muchacho, Helena Candeias e Evandro Cabral. Finalmente, no domingo (dia 10), está agendada a atuação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere, Acoustchiks e Emanuel Martins.

O certame vai ainda contar com stands com artesanato, produtos típicos da terra, entre outros.

JA