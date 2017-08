Pêra está “a petiscar consigo desde 1999”

Print This Post

A 19ª edição do Arraial do Petisco, em Pêra, regressa nos próximos dias 4, 5 e 6 de agosto. A iniciativa, organizada pela comissão de festas da paróquia de Pêra, conta com o apoio da Câmara de Silves.

Este evento teve início em 1999 e permite que os visitantes possam aproveitar para conhecer a melhor gastronomia local, provando iguarias muito diversas como papas de milho, caracóis, milhos com carne, pipis, carapaus alimados e o já conhecido “petisco da casa”, bem como os pratos da noite: o ensopado de borrego (sextas-feiras), a feijoada de choco (sábados) e a cabidela de galinha (domingos), entre outros. Os doces também são um chamariz, estando representada a melhor doçaria regional, com o D. Rodrigo, as bolas de ovo, tortas e os doces de amêndoa.

Para além dos comes e bebes, a festa conta com animação e o programa deste ano prevê a presença dos artistas Humberto Silva (4 de agosto), Paulo das Vacas (5) e Duo Tânia e Teresa (6).

O Arraial do Petisco abre portas às 20h00 e encerra às 2h00, sendo o preço das entradas de 1,50 euros (entrada gratuita para crianças até 12 anos inclusive).

JA