Peixe e marisco nas ementas da Semana Gastronómica de Alvor

Depois do êxito alcançado nas duas primeiras edições, a junta de freguesia de Alvor está a promover, até ao próximo domingo, 18 de junho, a III Semana Gastronómica “Sabores da Ria d`Alvor”.

Neste evento, o peixe, moluscos e marisco frescos, assim como a doçaria local, voltam a predominar nas ementas selecionadas por mais de uma dezena de estabelecimentos aderentes.

Arroz de marisco, massada de peixe, feijoada de lingueirão, xarém de berbigão, jardineira de choco com batata doce, torta de claras ou doce fino são algumas das iguarias que os participantes terão a oportunidade de degustar até ao final desta semana gastronómica, numa seleção especial de propostas e menus, com o prato a custar 7,50 euros por pessoa e os doces 1,50 euros.

A semana gastronómica conta, uma vez mais, com um programa de animação, realizando-se durante este período uma feira de artesanato na zona ribeirinha de Alvor, das 17h00 às 00h00, uma demonstração ao vivo de saberes da arte de trabalhar a palma, o vime e fazer a empreita arte da pesca, nos dias 16, 17 e 18 de junho, entre as 19h00 e as 22h00, no Jardim do Laguinho, junto à entrada principal de Alvor, e uma exposição de artes da arte, safar e iscar o aparelho, no dia 17 de junho, entre as 18h00 e as 23h00, na antiga lota de Alvor.

No dia 18 de junho terá ainda lugar, pelas 19h00, na antiga lota, a já habitual recriação da venda do peixe.

NC|JA