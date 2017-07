Pecuária: Defesa Sanitária de Alcoutim financiada por três autarquias

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou recentemente a proposta do edil Osvaldo Gonçalves para a assinatura de um protocolo com o Agrupamento de Defesa Sanitária de Gado Bovino, Ovino e Caprino do Concelho de Alcoutim (ADS de Alcoutim), através do qual aquela autarquia transferirá 10 mil euros para o referido agrupamento.

No total, o ADS de Alcoutim receberá cerca de 20 mi euros já que Loulé e São Brás de Alportel contribuirão com 9 mil euros e 750 euros, respetivamente. Este financiamento tem em conta a quantidade de explorações existentes em cada concelho, o número de ações previstas e a distância percorrida em cada território.

“Na base desta decisão está a distribuição equitativa dos montantes do apoio financeiro atribuído à associação com base naquilo que tem vindo a ser feito por Alcoutim e que até então não envolvia os outros municípios, nomeadamente Loulé e São Brás de Alportel”, explica o presidente da Câmara de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves.

O autarca considera ainda que “esta é uma forma mais justa de apoio, uma vez que, com o esforço partilhado, conseguimos um maior apoio financeiro que irá também proporcionar melhorias significativas na situação financeira da ADS”.

A ADS de Alcoutim, com sede em Giões, é uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo prevenir e combater doenças que possam ser transmitidas dos animais para as pessoas, assim como doenças dos animais que prejudiquem a rentabilidade económica de uma exploração pecuária. Para além de Alcoutim, a ADS desenvolve as suas atividades nos concelhos de Tavira, Loulé e São Brás de Alportel.